Нацкомиссия по ценным бумагам допустила еврооблигации "Нафтогаза" к обращению в Украине

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению в Украине еврооблигации НАК "Нафтогаз Украины" с погашением в 2024 году, выпущенные через SPV Kondor Finance.

Об этом говорится в сообщении Комиссии.

Сообщается, что такое решение она приняла 3 ноября после рассмотрения поданных в начале апреля Нацдепозитарием соответствующих документов, передает Интерфакс-Украина.

Еврооблигации "Нафтогаза" стали 17 ценной бумагой иностранных эмитентов, допущенной к обращению в Украине.

Как сообщалось, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.

В октябре этого года "Нафтогаз" хотел выкупить долларовые еврооблигации на $335 млн, в первую очередь, с погашением в 2022 году, за счет выпуска новых 7-летних еврооблигаций, однако затем отказался от размещения новых бумаг под 8,95% и выкупа.