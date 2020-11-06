Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко

Европейский союз 5 ноября официально ввел персональные санкции против захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Соответствующее решение в пятницу опубликовано в Официальном журнале ЕС и начинает действовать немедленно, сообщает Европейская правда.

2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, но в санкционных списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против Лукашенко.

Кроме самого Лукашенко, ЕС добавил в санкционный список его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеенко, прес-секретаря Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертелю, глава Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Миклашевича.

ЕС объяснил, что принял решение внести в санкционный список лично Лукашенко и еще 14 человек, учитывая серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.

Ранее сообщалось, что Украина находится в процессе присоединения к санкционному списка ЕС против Беларуси, в котором Александра Лукашенко нет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина рассмотрит возможность санкций против Лукашенко после завершения процедуры в ЕС.