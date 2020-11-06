Прибыль украинской "дочки" Deutsche Bank упала в 6 раз

Чистая прибыль ПАО "Дойче Банк ДБУ" по итогам января-сентября 2020 года сократилась в 5,7 раза, до 7,41 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда она составила 42,15 млн грн.

Согласно финансовой отчетности банка, его чистый убыток банка за третий квартал 2020 года составил 3,26 млн грн, в то время за аналогичный период прошлого года он получил прибыль в размере 17,99 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев упали на 36,89% – до 60,41 млн грн, чистые комиссионные – на 20,65%, до 11,59 млн грн.

Его активы по итогам января-сентября-2020 выросли на 1,6% – до 2,79 млрд грн, средства в других банках – в 1,6 раза, до 787,63 млн грн, в то время как кредиты клиентам сократились в 2,2 раза, до 215,96 млн грн.

Обязательства банка с начала года увеличились на 1,5% – до 2,4 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 1,5%, до 2,36 млрд грн.

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Собственный капитал банка в январе-сентябре вырос на 2% – до 377,46 млн грн. Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 301,84 млн грн.

"Дойче Банк ДБУ" основан в 2009 году, его единственным акционером является Deutsche Bank AG.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов банк занимал 40 место (2,79 млрд грн) среди 74 действовавших в стране финучреждений.