Авиакомпания SkyUp закрыла единственный внутренний рейс

Авиакомпания SkyUp отменила до конца зимнего расписания 2020/2021 годов единственный внутренний рейс Киев-Запорожье, полеты по которому авиакомпания сейчас выполняет.

Согласно данным системы бронирования перевозчика, последний перелет в этом году из Киева в Запорожье состоится 9 ноября, из Запорожья в Киев – 10 ноября, передает отраслевое издание avianews.com.

В рассылке, которую получили пассажиры, SkyUp указал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиление карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".

Возврат средств за билеты авиакомпания выполнит на баланс, если бронирование оформлялось через сайт SkyUp. Пассажиры могут использовать средства с электронного счета на покупку новых билетов и услуг или заказать вывод средств на карту.

Если билет на отмененный рейс оформлялся через агентство, путешественнику следует обратиться по месту приобретения билетов для уточнения процедуры возврата денег.

Как сообщалось, несколько недель назад полеты по маршруту Киев-Запорожье по коммерческим причинам прекратила авиакомпания "Роза Ветров". После ухода SkyUp единственным перевозчиком на линии остается "Мотор Сич", которая летает в Жуляны.