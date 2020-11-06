БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1945 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
4398 18
гривня (642) НБУ (5027)

Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов

По состоянию на 1 октября 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 515,8 млрд грн, в частности банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"С начала этого года объем наличных денег в обращении возрос на 90,8 млрд грн или на 21,4%. Однако, несмотря на рост наличности в обращении, ее удельный вес в денежной массе остается практически на уровне прошлых лет", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ называют основным фактором роста наличных денег в обращении уменьшение наличных поступлений в кассы банков по платежным картам, за приобретенную иностранную валюту и торговой выручки. При этом кассовые обороты банков уменьшились как по поступлениям, так и по выдаче наличных средств.

"В целом рост наличности вне банков в Украине после вспышки COVID-19 и введения карантинных мер не является уникальным явлением, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира", – отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков Нацбанка, в Украине на изменение объемов наличности в обращения вне банков за 9 месяцев 2020 года больше всего повлияло усиление неопределенности из-за карантина и рост спроса на наличные по причине предусмотрительности, сокращение расходов граждан во время карантина на покупку дорогих товаров и товаров первой необходимости, а также рост социальных выплат в денежной форме, в том числе пенсионерам, которые в своем большинстве предпочитают наличные.

Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов 01

Как сообщалось, по данным НБУ, на 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, в частности банкнот – на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук), монет – на 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).

На 1 апреля 2020 в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в частности банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением наличности на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

По данным НБУ, в наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн).

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+5
Бредовое какое то объяснения увеличения наличной денежной массы Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 3671
показати весь коментар
07.11.2020 01:42
+3
Взагалі то після таких заяв національного банку національній валюті настає пі...дєц...
показати весь коментар
07.11.2020 16:44
+3
Скоро Венесуэла?
показати весь коментар
07.11.2020 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бредовое какое то объяснения увеличения наличной денежной массы Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 3671
показати весь коментар
07.11.2020 01:42 Відповісти
Взагалі то після таких заяв національного банку національній валюті настає пі...дєц...
показати весь коментар
07.11.2020 16:44 Відповісти
Скоро Венесуэла?
показати весь коментар
07.11.2020 20:52 Відповісти
скоро зебиленд полный
показати весь коментар
07.11.2020 21:58 Відповісти
зебиЭнд
показати весь коментар
09.11.2020 11:15 Відповісти
Так що, епоха бідності вже закінчилася і грошей кури не клюють?
показати весь коментар
07.11.2020 20:54 Відповісти
Бездарное правительство зебилов не зарабатывает деньги, а изымает их в виде налогов, податей, наценок, увеличения стоимости услуг ЖКХ, цен на табак и алкоголь, легализацией азартных игр и проституции, государственной спекуляцией медицинскими препаратами... Но и этого им мало - они дорвались до печатного станка и стали тупо печатать "деньги". Так бейте уже на банкнотах "своих" - Беню, Зелю, Дубинского, Шефиров!...
показати весь коментар
08.11.2020 06:35 Відповісти
Судя по количеству денег в крупных купюрах в обороте и их постоянное увеличение.. деньги стали хранить в "матрасе" ( самая простая и в тоже время реальная причина)
показати весь коментар
08.11.2020 08:41 Відповісти
а кто же это напечатал?
показати весь коментар
08.11.2020 12:08 Відповісти
Это наверное как то связано с апрелем когда вступили нормы НБУ о мониторинге средств в котором все перечисления свыше 5 к могут попасть под проверку и быть заблокированы?
показати весь коментар
08.11.2020 14:50 Відповісти
Всі пам'ятають?
Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 5370

Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 8679Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 8679Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 8679
показати весь коментар
09.11.2020 11:15 Відповісти
Всі пам'ятають?
Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 386Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 386Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 386Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 386Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 386Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 386Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов - Цензор.НЕТ 386https://images.app.goo.gl/xp7d4xZjw3L3CwYr8
показати весь коментар
09.11.2020 11:19 Відповісти
Печатний станок запустили.
показати весь коментар
09.11.2020 14:08 Відповісти
 
 