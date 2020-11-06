Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов

По состоянию на 1 октября 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 515,8 млрд грн, в частности банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"С начала этого года объем наличных денег в обращении возрос на 90,8 млрд грн или на 21,4%. Однако, несмотря на рост наличности в обращении, ее удельный вес в денежной массе остается практически на уровне прошлых лет", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ называют основным фактором роста наличных денег в обращении уменьшение наличных поступлений в кассы банков по платежным картам, за приобретенную иностранную валюту и торговой выручки. При этом кассовые обороты банков уменьшились как по поступлениям, так и по выдаче наличных средств.

"В целом рост наличности вне банков в Украине после вспышки COVID-19 и введения карантинных мер не является уникальным явлением, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира", – отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков Нацбанка, в Украине на изменение объемов наличности в обращения вне банков за 9 месяцев 2020 года больше всего повлияло усиление неопределенности из-за карантина и рост спроса на наличные по причине предусмотрительности, сокращение расходов граждан во время карантина на покупку дорогих товаров и товаров первой необходимости, а также рост социальных выплат в денежной форме, в том числе пенсионерам, которые в своем большинстве предпочитают наличные.

Как сообщалось, по данным НБУ, на 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, в частности банкнот – на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук), монет – на 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).

На 1 апреля 2020 в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в частности банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением наличности на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

По данным НБУ, в наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн).