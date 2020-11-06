Китай ограничил въезд для граждан из Украины
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Китай ограничил въезд для находящихся в Украине владельцев действующих виз, а также обладателей разрешения на временное проживание категорий Z, Q, S.
Об этом сообщила консульская служба посольства КНР в Украине, передает avianews.com.
"Посольство КНР в Украине не будет оформлять Декларации о состоянии здоровья вышеуказанным категориям лиц", – говорится в сообщении.
Ограничения не коснутся владельцев паспортов с дипломатическими, служебными визами, а также визами категории C.
В посольстве подчеркнули, что запрет на въезд связан с целью противодействия эпидемии и является вынужденной временной мерой.
На данный момент прямое авиасообщение между Украиной и Китаем отсутствует. Поездки были возможны с пересадкой в третьих странах.
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