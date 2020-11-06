СБУ обнаружила коррупционную схему ввоза "евроблях" на Закарпатской таможне. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией.

Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконная схема была организована должностными лицами таможенного поста "Солотвино" вместе с другими гражданскими лицами.

По данным следствия, к незаконной деятельности работники таможни также привлекали граждан иностранных государств.

"На границе злоумышленники требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении автомобилей, прибывающих из-за границы в режиме временного ввоза. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем в 700 евро за автомобиль. По оперативным данным, в среднем за смену через таможенный пост они пропускали до 10 "евроблях", – сказано в сообщении.

По имеющейся в СБУ информации, коррупционная схема "работала" 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников.

Организатора и двух посредников правоохранители разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 2,6 тысячи евро за ввоз 4 автомобилей.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ уточнили, что сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Проверяется причастность должностных лиц Госпогранслужбы к функционированию незаконной схемы.