Морские порты увеличили перевалку грузов, – Мининфраструктуры

По итогам января-октября 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 132,05 млн тонн грузов, что на 2,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

По итогам отчетного периода, перевалка экспортных грузов возросла до 101,36 млн тонн (+ 3,8%), каботажных – до 2,07 млн тонн (+ 23,3%).

Больше всего портами было обработано зерновых грузов и руды – 39,4 млн тонн и 37,2 млн тонн соответственно. Вместе с тем, перевалка руды за 10 месяцев этого года выросла на 22,3%, черных металлов – на 9,5%, масла – на 4,6%, нефти – в 2,4 раза.

Перевалка контейнеров достигла отметки в 869,5 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 7,1%.