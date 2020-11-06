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Новое Министерство промышленности потратит 3 миллиона на закупку автомобилей для руководства

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Новое Министерство промышленности потратит 3 миллиона на закупку автомобилей для руководства

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которому только в сентябре согласовали положение о деятельности, объявило тендер на закупку трех авто ожидаемой стоимостью 3 млн грн.

Об этом сообщает неправительственная организация StateWatch со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Модели авто в тендере не уточняются. Но в объявлении отмечается, что один легковой автомобиль будет предназначен "для члена Кабинета министров", а еще два – для "обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти".

Среди особых требований к авто: черный цвет, автоматический корректор угла наклона передних фар, боковой хромированный молдинг оконной линии, 2-3 зонный климат-контроль, мультифункциональный руль, мультифункциональный задний центральный подлокотник и прочее.

Кроме автомобилей, Минстратегпром также объявил тендер на закупку персональных компьютеров на сумму свыше 2,4 млн грн.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Джерело:  StateWatch
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