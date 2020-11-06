"Укравтодор" с нарушениями отдал подряд на 100 миллионов компании "Автомагистраль-Юг"

2 ноября Служба автомобильных дорог в Запорожской области заключила договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на текущий средний ремонт автодороги Н-30 Васильевка - Бердянск на участке км 89 + 526 - км 112 + 026 (дополнительные работы) стоимостью 99,56 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, сообщают Наші гроші.

Закончить работы подрядчик должен до конца 2020 года. Стороны не обнародовали стоимость строительных материалов, на которые обычно приходится до 80% от общей стоимости ремонта автодороги.

В обосновании применения переговорной процедуры заказчик отметил, что возникла необходимость в закупке "дополнительных аналогичных работ или услуг у того же участника, предусмотренных в основном договоре о закупке, который заключен по результатам тендера и/или осуществляется в течение трех лет после заключения договора о закупке и его общая стоимость не превышает 50% цены основного договора".

В то же время в протоколе №2 тендерного комитета от 13 октября заказчиком отмечается, что избирается переговорная процедура как исключение из оснований: "Если дважды была отменена процедура открытых торгов из-за отсутствия достаточного количества тендерных предложений".

Как прокомментировала эту закупку эксперт "Лиги антитраста" Инесса Щербина, переговорная процедура проведена с нарушением норм закона "О публичных закупках".

"В обосновании, которое размещено на ProZorro, отсутствует ссылка на экспертные, нормативные, технические и другие документы, подтверждающие наличие условий применения переговорной процедуры закупки. Также в обосновании заказчик сослался на пункт 5 части второй ст. 40 закона, предусматривающей применение переговорной в случае закупки дополнительных работ. При этом в протоколе заказчик указал на дважды отмененные торги в связи с отсутствием достаточного количества участников, что противоречит обоснованию, размещенном на ProZorro", – отметила Щербина.

В последний раз ООО "Автомагистраль-Юг" выигрывало подряд на ремонт этого участка трассы Н-30 Васильевка - Бердянск 11 февраля 2019 года за 337,19 млн грн. Единственным конкурентом на торгах тогда выступило ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Еще одного претендента – ООО "Бердянскстройтрест" – к аукциону не допустили.

7 марта 2019 года Госаудитслужба начала мониторинг той закупки и выявила нарушения "неотклонение тендерных предложений, подлежащих отклонению в соответствии с законом" и "нарушение законодательства в части неотмены заказчиком закупки". 3 апреля 2019 года САД в Запорожской области обратилпсь к Госаудитслужбе с письмом-отрицанием "относительно мониторинга по закупке". Как сообщается в ProZorro, ответа на него не получено до сих пор.

С начала года ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло тендеров на 33,18 млрд грн. Учредителями ООО "Автомагистраль-Юг" являются одесситы Олег Наливанный и Валерий Коротков. Но фактический контроль над компанией имеет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", что является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг".