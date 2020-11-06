В Госспецсвязи пояснили попытку скрыть новость о подписании меморандума с китайской Huawei

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины удалила сообщение о сотрудничестве с компанией "Хуавей Украина" со своего сайта, но он продолжает действовать.

Об этом в Госспецсвязи сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.

"Публикация о сотрудничестве Госспецсвязи с ООО "Хуавей Украина" была изъята с официального сайта, поскольку изложенная информация не соответствовала сути меморандума, подписанного между Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и ООО "Хуавей Украина". Указанный выше меморандум остается в силе", – сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, 15 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации подписала меморандум с компанией "Хуавей Украина" о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций. Однако позднее новость об этом была удалена с сайта ведомства и его страниц в соцсетях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позднее заявил, что Госспецсвязи грубо нарушила законодательство, подписывая этот меморандум, поскольку должна была скоординировать свои действия с Министерством иностранных дел.

"Она очень быстро осознала свою грубую ошибку и начала зачищать следы, находясь в состоянии позора не только в глазах украинского общества, но и в глазах самих китайцев, увидевших уровень партнерства, которое они пытались установить", – сказал Кулеба.

Заключение меморандума между Государственной службой специальной связи и компанией "Хуавей Украина" произошло с нарушением законодательных процедур и вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины, с которыми она работает над укреплением кибербезопасности. Об этом Источник: https://biz.censor.net/n3227619

Напомним, ранее США и стран Запада ввели ряд ограничений против китайской Huawei, включая запрет на продажу американских технологий этой компании, обвинив ее в передаче данных китайским властям.

В прошлом году Вашингтон включил Huawei и китайскую Hikvision в торговый черный список из соображений национальной безопасности и запустил международную кампанию, чтобы убедить союзников исключить Huawei из сетей 5G.