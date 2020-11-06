БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1310 відвідувачів онлайн
Новини Влада
18335 42
Коломойський (1202) Палиця (12) Куницький Олександр Дубінський Олександр (35) Василевська-Смаглюк (2) Требушкін (1)

В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов

Новини БізнесЦензор Влада

В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов

В бизнес-центре "Миллениум" по улице Владимирской в центре Киева, где расположен офис олигарха Игоря Коломойского, свои общественные приемные официально разместили сразу семь народных депутатов.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Депутат Дубинский в перечне своих общественных приемных отметил два адреса в Киеве, одна из которых - в квартире в жилом доме по улице Царика. Как обнаружили "Схемы", она принадлежит бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

В частности народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский указал в качестве своих депутатских приемных 13 офисов и "части холла" на трех разных этажах в бизнес-центре "Миллениум" на улице Владимирской. Это здание принадлежит связанной с Коломойским компании, здесь же располагается и офис самого олигарха.

Кроме того, Дубинский разместил одну из своих общественных приемных в квартире Тимура Миндича – бизнес-партнера Коломойского.

Кроме него, приемные в "Миллениуме" разместили также еще ряд депутатов. В частности, бывшая сотрудница телеканала "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа" указала в качестве приемных депутата 9 офисов и две части холла на трех разных этажах бизнес-центра Коломойского, но не указала прямого телефона. Когда журналисты попытались попасть туда физически, им ответили, что "ни депутатов, ни помощников нет".

Приемная депутата от группы "За будущее" Ирины Констанкевич, согласно данным сайта Верховной Рады, занимает весь девятый этаж бизнес-центра Коломойского. Так же как и ее коллеги по депутатской группе Тараса Батенко.

Внефракционный Руслан Требушкин указал все здание на Владимирской как одну из своих приемных, но не уточнил никаких контактных данных.

Еще один "Слуга народа" Александр Куницкий зарегистрировал в "Миллениуме" приемную сразу в шести офисах двух этажей и в части холла.

Давний бизнес-партнер и многолетний соратник Коломойского, лидер партии "За будущее" Игорь Палица указал своей приемной весь пятый этаж бизнес-центра.

При этом только двое депутатов, Игорь Палица и Руслан Требушкин указали в своих декларациях, что получили от компании "Глобал Эстейтс" помещение в пользование, причем на безвозмездной основе (эта фирма Коломойского владеет бизнес-центром "Миллениум"). У остальных информация обоснованиях для размещения приемных в бизнес-центре олигарха отсутствует.

При этом журналистам не удалось попасть или записаться на прием в "Миллениум" ни к одному из указанных депутатов, признаков приема граждан нардепами в этом бизнес-центре также обнаружить не удалось. Большинство депутатов даже не указали прямых телефонов премных, а по публичным контактам зачастую никто не отвечает на звонки.

В то же время авторы расследования отмечают, что статус общественной приемной депутата затрудняет проведение правоохранителями потенциальных обысков и других следственных действий – для этого надо получать согласование лично генерального прокурора Украины. Практика закреплять статус депутатских приемных за различными помещениями с целью избежать возможных обысков существует и среди представителкйдругих политсил.

Джерело:  "Схеми"
Поділитися:
Дивіться БизнесЦензор у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
"Независимый" от коломойши Палица и его "За майбутнє!" квартируются у Бени.
Об остальной шушвали даже писать не хочется.
показати весь коментар
06.11.2020 16:27
+8
Это не удивляет. Но говорит о том, что так называемые народные депутаты, на самом деле ими не являются, а приходят во власть решать проблемы их содержателей и свои собственные. Это никакое не народовластие, а олигарховластие.
показати весь коментар
06.11.2020 21:51
+7
B країні де депутати ставлять підписи за гроші не дивлячись - потрібно все міняти і конституцію в тому числі
показати весь коментар
06.11.2020 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
B країні де депутати ставлять підписи за гроші не дивлячись - потрібно все міняти і конституцію в тому числі
показати весь коментар
06.11.2020 15:58 Відповісти
"Товарищ Вох", ти хоч сто разів міняй конституцію, нічого не допоможе поки пересічний виборець не почне думати головою, а не п'ятою точкою, як це відбулось в 2019 році. Навіть сьогодні, коли економіка летить в провалля "партія мікробів" таки набрала де-не де голоси, особливо на сході країни. А за ОПЗЖ і говорити несила. Де хто з людей вирішили, що до Московського "стійла" швидше за всіх приведе Медведчук+Рабінович+Червоненко. Це означає тільки одне - абсолютна маса людей взагалі не хоче пам'ятати, що ГОЛОДОМОР в нашій країні організувало саме це етнічне угрупування спочатку у 1920-21.р.р. а потім, для остаточного вирішення УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ в 1932-33р.р. Задля об'єктивності, треба зазначити, що саме в 1933 році до влади прийшов, в абсолютно легітимний спосіб, Гітлер і почав ВИРІШУВАТИ ЄВРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ, знищивши, як кажуть самі євреї до ШЕСТИ млн. людей, що дивним чином майже співпадає з кількістю людей знищених цим угрупуванням УКРАЇНЦІВ. Бо саме в той час офіцерський склад ЧК-ОГПУ-НКВД майже на ДЕВ'ЯНОСТО відсотків був за національністю суто ЄВРЕЙСЬКИМ. Ось так коротка пам'ять в нашого народу, а влада боїться навіть заїкнутися на цю тему - тему ОРГАНІЗАТОРІВ та ВИКОНАВЦІВ цього ЗЛОЧИНУ, що немає строків давності.
показати весь коментар
07.11.2020 10:46 Відповісти
Тому Ізраїль і не визнає голодомор геноцидом, що євреї його й організували та виконали. Гітлер їх нищив, та не донищів. Тепер вони при владі в Україні і готують дефолт і колонізацію.
показати весь коментар
07.11.2020 12:28 Відповісти
Як же влада заїкнеться, коли там - самі євреї?
показати весь коментар
07.11.2020 17:41 Відповісти
Запроданцiв-украiнцiв у вишиванках при владi також достатньо.
показати весь коментар
09.11.2020 13:17 Відповісти
То піджидки, пане...
показати весь коментар
09.11.2020 20:22 Відповісти
Все правильно, тільки чому "євреї ", а не "жиди". Адже "євреї "- русизм,занесений до нас москалями, савєцькими москалями. А про приблизну кількість жертв Голодомору і ,так званного холокосту - в саму точку. Бог він все бачить.Причому відплатили їм не Українці а найкультурніша нація Европи.
показати весь коментар
08.11.2020 00:24 Відповісти
В 1787 году при посещении Екатериной II города Шклова во время поездки на юг по протекции князя Григория Потёмкина ею был принят Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах Российской империи только слово «евреи»[18].
показати весь коментар
08.11.2020 15:55 Відповісти
Все це - деталі, суттєві, але деталі. А в чому справжня причина такої нелюбові жидів "руського походження" до самоназви жид. очевидно, що слово латинського походження jude розповсюджене по всій Европі, починаючи з тієї Італії, Франції, Німеччини, Польщі. АНРІ ЖИД - відомий фоагузький жид, видатний письменник і нічого не стидається свого прізвища. А тут, якийсь Іісус Цейтлін і на тобі "нє хачу бить жидом, хачу бить іврєєм", - з чого б це, Не поясните?
показати весь коментар
08.11.2020 23:41 Відповісти
В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов - Цензор.НЕТ 3150
показати весь коментар
06.11.2020 16:04 Відповісти
"Независимый" от коломойши Палица и его "За майбутнє!" квартируются у Бени.
Об остальной шушвали даже писать не хочется.
показати весь коментар
06.11.2020 16:27 Відповісти
Херню пишете , Алла .
Никогда Палица , как и Дубинский не отрицали свои "партнёрские" связи с Беней .
Оба деятеля в этом вопросе абсолютно откровенны -- дай Бог всем остальным депутатам быть столь октровенными . Бо вот Пепа общий бизнес имел с Мертветчуком , но всё его окружение это категорически отрицает . Но фак остаёццо факом -- продуктопровод . А ещё то , шо до президенства Пепы этот Кумохуйло был пустым местом и не имел ниодного канала .
На каналах Пепы 4 года поливали Юлю и Толю , а вот Витю ********* не вспоминали !
показати весь коментар
07.11.2020 15:05 Відповісти
Хєрню пише товариш із Ізраїлю.
Я не писала, що сам Палиця щось заявляв. Необізнаний лохторат досить часто видає тезу про незалежного патріота та мецената Палицю.
показати весь коментар
07.11.2020 15:13 Відповісти
І голосує за цю підстилку каломойші.
показати весь коментар
07.11.2020 15:14 Відповісти
членососы на службе у мохнорылого аж из шкуры лезут проталкивая законы для коломойши особенно нежно любящий маму . которая любит скорость . а еще больше семейка дубинских любит конверты с баксами от валеры мохнорылого за собачью преданность .. идеалам.. олигарха
показати весь коментар
06.11.2020 19:27 Відповісти
Таке відчуття, що Куніцького мусора зловили перед депутатством і зробили йому обрізання по самі яйця! І це вчасно зробили!
показати весь коментар
06.11.2020 21:06 Відповісти
Одне не так, "мусора"-- в Москві, бо так називають МУС -- Московский Уголовньій Сьіск", що був у часи НКВД. Відтоді багато змінилося, ми йдемо в Європу, а там обурюються, що ми називаємо поліцію "сміттям".
показати весь коментар
07.11.2020 12:41 Відповісти
Это не удивляет. Но говорит о том, что так называемые народные депутаты, на самом деле ими не являются, а приходят во власть решать проблемы их содержателей и свои собственные. Это никакое не народовластие, а олигарховластие.
показати весь коментар
06.11.2020 21:51 Відповісти
все як при СОВКЄ, влада номенклатури

скоріше номенклатура утримує олігархів, ніж навпаки

олігархів мало, номенклатура незчіслена!
показати весь коментар
08.11.2020 03:16 Відповісти
Ну так слуги ж коломойського! Що тут дивного?
показати весь коментар
06.11.2020 22:00 Відповісти
А как Куни с Аваковым боролся В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов - Цензор.НЕТ 1611
показати весь коментар
06.11.2020 22:53 Відповісти
Сабаков его просто купил, чтоб он большее критиковал полицию.
показати весь коментар
07.11.2020 04:06 Відповісти
Извиняюсь,опечатка.не критиковал полицию.
показати весь коментар
07.11.2020 04:07 Відповісти
Коломойская "сотня". В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов - Цензор.НЕТ 4409
показати весь коментар
07.11.2020 11:41 Відповісти
Я так думаю, що усі т.з. громадскі приймальні в офісі Коломойського робляться в основному тому, щоб на випадок обшуків у офісі Бені, туди правоохоонцям, наприклад НАБУ, попасти було важко. Усі (чи основні) приміщення, як я зрозумів, стали депутатськими офісами.
Тепер там общук можна зробити, виключно, з дозволу Венедіктової В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов - Цензор.НЕТ 7771
показати весь коментар
07.11.2020 15:49 Відповісти
В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов - Цензор.НЕТ 9747 в 5 єлемент ходють русскомировці - у них там штаб?
показати весь коментар
07.11.2020 18:19 Відповісти
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БЕЗ ЛИКВИДАЦИИ УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЫ НЕВОЗМОЖНО !!!
показати весь коментар
07.11.2020 18:31 Відповісти
Приклад Веймарської республіки не вчить "богообраних", а ще вважають себе самими розумними.
Жадоба грошей перевершує елементарний інстинкт самозбереження.
показати весь коментар
07.11.2020 19:11 Відповісти
В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов - Цензор.НЕТ 4499
показати весь коментар
07.11.2020 20:35 Відповісти
Лі Куан Ю один з найбільших діктаторів XX сторіччя, він створив стерільне процвітаюче місто-державу, на околицях якого трущоби.
Британська корона відирвала від Малайзії стратегічно важливий порт Сінгапур і з допомогою китайської діаспори створила клон Гонконга з малайським колоритом. Родина "великого реформатора" найбогатьша і найвпливовіша і фактично керує через других осіб Сінгапуром.
показати весь коментар
07.11.2020 21:24 Відповісти
Одне дрібнесеньке таке зауваження .
В той час не існувало ніякої Малазії . Й ця ісламістка держава абсолютно таке ж саме штучне утворення як і Сінгапур . Тільки подавну більшість населення Сінгапуру складають етнічні китайці (аж ніяк не якась там диаспора) й вони для населення Малазії погани , які або приймают іслам , або по Корану їх необхідно знищити фізично .
показати весь коментар
08.11.2020 01:21 Відповісти
Я не про релігію, а про те, як з Лі Куан Ю роблять взірець реформатора для України.
показати весь коментар
08.11.2020 06:33 Відповісти
Это уже как парашют, тянущийся за Штирлицом по Берлину...
показати весь коментар
08.11.2020 20:54 Відповісти
Скоро бабломойский отправится на замену Паше Лазаренку и прихлебатели его отрекутся.
показати весь коментар
08.11.2020 23:45 Відповісти
Не можу не поправити деяких коментаторів. 1) організатором 1-го комуністичного голодомору 1921-23 був винятково лєнін, який вважав себе росіянином. 2-а людина тодішньої імперії, єврей Л.Д.Троцький, жодного відношення до цієї акції не мав, а до українського народу мав певні сентименти ще до 2-го шлюбу з українкою Сєдовою. 2)організатором Великого голодомору 1931-33 був винятково сталін, грузин ("русскім" він оголосив себе 23 серпня 1943); йому в усьому асистував його дружок скрябін (молотов,росіянин) інші були слухняними виконавцями. 3)організатором 3-го голодомору 1946-47 був також винятково сталін, а етнічний росіянин Хрущов намагався всіляко зменшити його масштаби. 4)коли лєнін впевнено розгорнув кампанію голодомору в 1921, одним із перших у світі кинув клич допомоги вмираючій Україні німецький єврей Альберт Айнштайн, почесний член НТШ. 5)багаторічний друг сталіна - гітлер, з одноковим задоволенням й з однаковісінькими планами збирався відправити "на той світ" і євреїв, і циган, і французів, українців, поляків та білорусів (московитам мало частково повезти - частину їх гітлер збирався спровадити за Урал). Просто євреї були 1-ми в списку на винищення. 6)з подачі якогось презика-невдахи наші маловірні малороси без краю захопились диктатором Сінгапуру. Даремно, краще б придивились до Японського та Південнокорейського економічного дива, в основу яких були покладені ідеї економічнихреформ українського єврея В.Ладиженського (уродженця Кропивниччини).
показати весь коментар
09.11.2020 09:56 Відповісти
Як це, Троцький не мав жодного вiдношення до голодомору? Хто робив "продразверстку"? Червоноармiйцi. Хто керував Червоною армiею? - Троцький. А ще подивiться на прiзвища виконавцiв голодомору 30-х рокiв у Вiкiпедii.... "Пока ми живем в мелкокрестьянской стране для капитализма есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма" - Михаил Кольцов, он же Моисе́й Ха́имович Фри́длянд, поэт, писатель, журналист, певец Революции.
показати весь коментар
09.11.2020 13:55 Відповісти
Ідеолог сіонізму Жаботінський, на противагу євреїв-комуняк, всіляко підтримував національно-визвольний рух українців. Єврейські соціалістичні партії СЕРП і Бунд працювали в Центральній Раді і Діректорії, єврей Ребет, був одним з провідником Центрального Проводу ОУН, під час Другої Світової Війни.
показати весь коментар
09.11.2020 18:00 Відповісти
Я поважаю євреїв, які боролися за створення своєї національної держави. А ті, що грабували європейські народи-ростовщіки і мародери, які купляли аристократичні тітули, управляючи маєтками німецьких юнкерів і польських магнатів, заводчики і фабриканти. Вони привели до влади Гітлера, а потім разом з капіталами втекли за кордон, лишивши євреїв роботяг і ремеслеників на поталу хворого полукровкі Шикельгрубера. Теж саме було в СРСР, номенклатурні комунякі-євреї втекли в евакуацію, лишивши простий люд, знаючи про антисемитизм Гитлера.
показати весь коментар
09.11.2020 18:14 Відповісти
Омерзительная семёрка
показати весь коментар
30.11.2020 20:10 Відповісти
 
 