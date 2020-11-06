В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов

В бизнес-центре "Миллениум" по улице Владимирской в центре Киева, где расположен офис олигарха Игоря Коломойского, свои общественные приемные официально разместили сразу семь народных депутатов.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Депутат Дубинский в перечне своих общественных приемных отметил два адреса в Киеве, одна из которых - в квартире в жилом доме по улице Царика. Как обнаружили "Схемы", она принадлежит бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

В частности народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский указал в качестве своих депутатских приемных 13 офисов и "части холла" на трех разных этажах в бизнес-центре "Миллениум" на улице Владимирской. Это здание принадлежит связанной с Коломойским компании, здесь же располагается и офис самого олигарха.

Кроме того, Дубинский разместил одну из своих общественных приемных в квартире Тимура Миндича – бизнес-партнера Коломойского.

Кроме него, приемные в "Миллениуме" разместили также еще ряд депутатов. В частности, бывшая сотрудница телеканала "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа" указала в качестве приемных депутата 9 офисов и две части холла на трех разных этажах бизнес-центра Коломойского, но не указала прямого телефона. Когда журналисты попытались попасть туда физически, им ответили, что "ни депутатов, ни помощников нет".

Приемная депутата от группы "За будущее" Ирины Констанкевич, согласно данным сайта Верховной Рады, занимает весь девятый этаж бизнес-центра Коломойского. Так же как и ее коллеги по депутатской группе Тараса Батенко.

Внефракционный Руслан Требушкин указал все здание на Владимирской как одну из своих приемных, но не уточнил никаких контактных данных.

Еще один "Слуга народа" Александр Куницкий зарегистрировал в "Миллениуме" приемную сразу в шести офисах двух этажей и в части холла.

Давний бизнес-партнер и многолетний соратник Коломойского, лидер партии "За будущее" Игорь Палица указал своей приемной весь пятый этаж бизнес-центра.

При этом только двое депутатов, Игорь Палица и Руслан Требушкин указали в своих декларациях, что получили от компании "Глобал Эстейтс" помещение в пользование, причем на безвозмездной основе (эта фирма Коломойского владеет бизнес-центром "Миллениум"). У остальных информация обоснованиях для размещения приемных в бизнес-центре олигарха отсутствует.

При этом журналистам не удалось попасть или записаться на прием в "Миллениум" ни к одному из указанных депутатов, признаков приема граждан нардепами в этом бизнес-центре также обнаружить не удалось. Большинство депутатов даже не указали прямых телефонов премных, а по публичным контактам зачастую никто не отвечает на звонки.

В то же время авторы расследования отмечают, что статус общественной приемной депутата затрудняет проведение правоохранителями потенциальных обысков и других следственных действий – для этого надо получать согласование лично генерального прокурора Украины. Практика закреплять статус депутатских приемных за различными помещениями с целью избежать возможных обысков существует и среди представителкйдругих политсил.