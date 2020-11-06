Служба здоровья увеличила выплаты за лечение пациентов с коронавирусом в 2 раза

Национальная служба здоровья Украины в июле-сентябре выплатила медучреждениям за предоставление помощи пациентам с COVID-19 4,5 млрд грн, что вдвое больше, чем в апреле-июне.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, если во втором квартале больниц, зключивших договор на оказание помощи пациентам с COVID-19 в условиях стационара, было 240, то в третьем – 331.

Количество медучреждений, в которых работают мобильные бригады, которые выезжают к пациентам с подозрением на COVID-19, выросло с 917 до 936. В течение третьего квартала медицинскую помощь пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 предоставляли 1 735 медицинских команд в стационарах, 25 центров экстренной медицинской помощи. 1 501 мобильная бригада осуществила более 675 тыс. тестов методом ПЦР.

За оказание помощи пациентам с коронавирусной болезнью в течение июля-сентября НСЗУ заплатила 4,5 млрд грн, что вдвое больше, чем за апрель-июнь.

Также в третьем квартале Национальная служба здоровья Украины законтрактовала на 65 поставщиков медицинской помощи больше, чем во втором квартале. По состоянию на 30 сентября 2020 года НСЗУ заключила договоры с 3 094 поставщиками. Из них 2 490 - коммунальные учреждения, 226 - частные, 378 - ФЛП.

За июль-сентябрь НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание медицинских услуг по Программе медгарантий на 3 млрд больше, чем в предыдущие три месяца.

В целом сумма выплат составила более 23 млрд грн. Из них больше всего средств получили больницы, предоставляющих специализированную медицинскую помощь - более 16,4 млрд грн.