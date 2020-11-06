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Новини Фінанси
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Резервы Нацбанка упали за месяц еще на $400 миллионов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Резервы Нацбанка упали за месяц еще на $400 миллионов

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 ноября составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в октябре на $385,3 млн или на 1,5% из-за выплат по госдолгу и продажи валюты на межбанковском рынке для сглаживания курсовых колебаний.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В частности, на уменьшение резервов в октябре повлияли платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на общую сумму $381 млн.

В том числе $213,3 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $78 млн – на обслуживание еврооблигаций, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составили $188 млн.

Кроме того, для сдерживания обесценивания национальной валюты Национальный банк в октябре потратил $191,3 млн.

Преоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце также повлияла на сокращение резервов на $1,1 МЛН (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составляли $26,53 млрд (в эквиваленте), сократившись в сентябре на 8,7% или на $2,52 млрд из-за пиковых выплат по госдолгу.

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Ну оно и понятно. Нацбанк выкинул валюту чтобы укрепить курс гривни на етой неделе и барыги особо приближенные к власти смогли скупить валюту подешевле. А что завтра будет всем пофиг. Главное перед бегством набить себе карманы
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06.11.2020 19:51 Відповісти
Каждый судья Конституционного суда обходится Украине в 21 млн в год! Резервы Нацбанка упали за месяц еще на $400 миллионов - Цензор.НЕТ 6807

Может поэтому не хватает на пенсии всем и резервы тают?
Что это за работа у них такая вредная, а они все не дохнут, а пухнут от богатства. Эксперименты надо прекращать и возвращать им зп по делам их, с конфискацией!
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07.11.2020 00:48 Відповісти
деньги не должны лежать
они должны работать
главное чтобы запас регулярно рос
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08.11.2020 10:58 Відповісти
Правила ведения бизнеса в ларьке не всегда подходят к управлению государством. Возможно поэтому запас регулярно снижается вместо того, чтобы расти .
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09.11.2020 12:53 Відповісти
Свято наближається
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09.11.2020 07:42 Відповісти
 
 