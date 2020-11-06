Резервы Нацбанка упали за месяц еще на $400 миллионов

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 ноября составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в октябре на $385,3 млн или на 1,5% из-за выплат по госдолгу и продажи валюты на межбанковском рынке для сглаживания курсовых колебаний.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В частности, на уменьшение резервов в октябре повлияли платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на общую сумму $381 млн.

В том числе $213,3 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $78 млн – на обслуживание еврооблигаций, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составили $188 млн.

Кроме того, для сдерживания обесценивания национальной валюты Национальный банк в октябре потратил $191,3 млн.

Преоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце также повлияла на сокращение резервов на $1,1 МЛН (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составляли $26,53 млрд (в эквиваленте), сократившись в сентябре на 8,7% или на $2,52 млрд из-за пиковых выплат по госдолгу.