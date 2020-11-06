МАУ отменяет рейсы в Израиль из Львова и Харькова

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 8 ноября отменяет рейсы между Львовом и Израилем до конца зимней навигации и между Харьковом и Израилем - до 5 декабря.

Об этом говорится в сообщении МАУ.

Указанные изменения происходят в связи с продлением карантинных ограничений, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19.

Другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации:

Киев (KBP) Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) - 8 раз в неделю

Одесса (ODS) Тель-Авив (TLV) - Одесса (ODS) - 2 раза в неделю

Днепр (DNK) - Тель-Авив (TLV) - Днепр (DNK) - 1 раз в неделю

Харьков (HRK) - Тель-Авив (TLV) - Харьков (HRK) - 1 раз начиная с 6 декабря

Ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте авиакомпании.

Авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" применяются стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украина.