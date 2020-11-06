Налоговая запустила чатбот в Telegram и Viber

Государственная налоговая служба запустила электронный сервис "InfoTAX" в мессенджерамх Telegram и Viber.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас с его помощью налогоплательщики могут получить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, регистрационных и учетных данных, о результатах обработки документов, о сроках подачи отчетности и уплаты налогов.

Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере (например, Telegram) найти InfoTAX, в котором перейти по ссылке в "Электронный кабинет налогоплательщика" для идентификации и завершения настройки нового сервиса.

Следующий этап сервиса планируется ввести с января 2021 год, включая возможность предварительного заполнения отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате налогов в "два клика", оповещение о возникновении налогового долга, а также о возможности возникновения налогового долга в случае несвоевременной уплаты.