"Укроборонпром" начал покупать топливо с использованием рамочных соглашений

Госконцерн "Укроборонпром" заключил первое рамочное соглашение в системе Prozorro с поставщиками бензина и дизтоплива общей стоимостью около 2,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", теперь концерн сможет покупать топливо для своих потребностей в сжатые сроки и без объявления отдельных тендеров.

В концерне пояснили, что раньше было необходимо проводить отдельный тендер каждый раз, когда возникала потребность в топливе. Обычно каждая такая процедура длилась более 30 календарных дней.

"Сейчас "Укроборонпром" заключил рамочное соглашение с 5 АЗС, которые будут конкурировать между собой за право продать Концерну свое горючее во время упрощенного отбора: кто предложит самую низкую цену – того и контракт", – отмечается в сообщении.

"Укроборонпром" оценивает свои потребности в бензине в объеме 75 тыс. литров, в дизтопливе – 14,5 тыс. л до конца 2021 года.

"Поскольку стоимость топлива на рынке все время меняется, выгодно закупить его на квартал или даже на год вперед практически невозможно. Рамочное соглашение позволило Концерну зафиксировать предельную цену бензина и дизтоплива за 1 литр, а также сократить время на его доставку до нескольких дней", – сказано в сообщении.

В концерне утверждают, что за 10 месяцев этого года предприятия "Укроборонпрома" сэкономили благодаря переходу на систему Prozorro почти 550 млн грн. Концерн объявил и провел более 18 тыс. тендеров общей стоимостью более 6 млрд грн. Больше всего предприятия "Укроборонпрома" закупали электроэнергию и газ, производственное оборудование и составляющие к нему, смазочные масла и охлаждающие жидкости, запасные части.