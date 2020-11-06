Банк Порошенко сократил чистую прибыль с начала года в 9 раз

Чистая прибыль АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) по итогам января-сентября 2020 года составила 5,6 млн грн, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (50,53 млн грн).

Согласно отчетности банка, за третий квартал текущего года его чистая прибыль сократилась в 9,8 раза к соответствующему периоду прошлого года (г/г) – до 1,8 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Указывается, что чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2020 года увеличились на 0,6% – до 112,252 млн грн, при этом чистые комиссионные сократились на 19,8% г/г – до 54,82 млн грн и отчисление в резервы под обесценивание кредитов выросли в 4,5 раза – до 154,11 млн грн.

Активы банка по итогам января-сентября 2020 года выросли на 18,1% – до 3,43 млрд грн, рост которых был обусловлен увеличением денежных средств и их эквивалентов в 4,1 раза – до 1,35 млрд грн.

Вместе с тем кредиты и задолженность клиентов снизилась на 16,8% – до 1,25 млрд грн, а инвестиции в ценные бумаги – в 1,6 раза, до 458,98 млн грн. Помимо того, кредиты и задолженность банков сократилась до нуля с 96 млн грн.

Обязательства МИБа за три квартала выросли на 20,8% – до 3,02 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 28,8% (до 2,71 млрд грн), а средства банков – на 21,4% (до 162,2 млн грн).

Собственный капитал банка за девять месяцев увеличился на 1,4% – до 411,08 млн грн, а уставный капитал – на 16,3%, до 387,87 млн грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 20 июля 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Зимин (9,908%) и Владимир Свинарчук (8,2259%).

По данным регулятора, по размеру общих активов на 1 октября 2020 года МИБ занимал 29-е место (4,416 млрд грн) среди 74 действовавших банков.