Минфин анонсировал льготную ипотеку под 5-7% годовых
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Кабинет министров готовит две программы льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для портала "Минфин", передает пресс-служба министерства.
"Предполагается совершенно новая история в доступности граждан к покупке жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях", – рассказал Марченко.
Министр уточнил, что такие кредиты будут предоставляться на сумму до 2 млн грн под 5-7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. При этом первый взнос должен составить не менее 20%, а площадь покупаемого по такой программе жилья не должна превышать 52 кв. м на человека. Кредиты планируется предоставлять, в первую очередь, на покупку недвижимости на первичном рынке.
"Второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено для сохранения рабочих мест, содействия в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих", – добавил глава Минфина.
По словам Марченко, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг.
Он добавил, что низкие ставки по льготным ипотечным кредитам будут зафиксированы на протяжении всего периода кредитования.
"Государство берет на себя риски, в том числе инфляционные. Мы планируем уже в этом году провести докапитализацию компании и провести старт программ", – сказал Марченко.
Как сообщалось, ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отмечала, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, но о 10%, обещанных президентом Владимиром Зеленским, пока речь не идет.
Будь ласка, зачекайте...
А за чей счёт они по ставке ниже инфляции, почему те кто не может позволить себе жилья должны это оплачивать.
Пусть они ещё тотальное нулевое декларирование введут с налогом 9% и перечисления выше 5000 грн тщательнее проверяют у людей денег ещё больше появится, ага.
Они даже не понимают, что причина низких покупок, не отсутвие дешёвых кредитов.
Кредит ещё отдать нужно, а люди уже даже тарифы не тянут. У середняків отжимают все.
Хотя у нас эти кредиты берут те, кто потом не отдаёт, скупая недвигу на всю семью и прабаьушек, а деньги в конечном итоге все выведут те же застройщики и производители стройматериалов...
Инфа отсюда
Они вообще по-моему поехали и хотят забрать все и у всех. Даже если эту дичь снизят, всеравно в кризис со всеми тарифами просто невозможно все это платить.
Всё это не решит проблем.
У людей денег даже на первый взнос нет, кризис, а с эпидемикй люди раб места теряют и развития, нет. Рабочих мест нет, так что наоборот это будет полный швах для рынка недвижимости, чтобы цены росли у людей должны быть деньги на кредит, а доя того экономика должна работать. Да и на тарифы много денег уходит.
Это НОРМАЛЬНАЯ ипотека. Еще лучшим будет вариант ипотеки в долларах США или смеси валют. Под 3%.
Молодежь дома НИЧЕГО не держит. Вот и едут семьями, навсегда. Это хорошая идея с ипотекой - много остануться тут, развитие экономики. Только таких ипотек надо за 100 000+ и строить паралельно ГОСУДАРСТВЕННОЕ жилье, типовые проэкты - так легче мониторить этапы стройки.
У забудовників повний занепад, почали будувати, а ніхто не купує. Скоро ця мильна бульбашка почне тріскати і буде багато збанкрутілих фірм забудовників. Багато недобудов буде і ті хто купив квартиру в недобудованому будинку втратять всьо...