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Минфин анонсировал льготную ипотеку под 5-7% годовых

Новини БізнесЦензор Фінанси

Минфин анонсировал льготную ипотеку под 5-7% годовых

Кабинет министров готовит две программы льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для портала "Минфин", передает пресс-служба министерства.

"Предполагается совершенно новая история в доступности граждан к покупке жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях", – рассказал Марченко.

Министр уточнил, что такие кредиты будут предоставляться на сумму до 2 млн грн под 5-7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. При этом первый взнос должен составить не менее 20%, а площадь покупаемого по такой программе жилья не должна превышать 52 кв. м на человека. Кредиты планируется предоставлять, в первую очередь, на покупку недвижимости на первичном рынке.

"Второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено для сохранения рабочих мест, содействия в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих", – добавил глава Минфина.

По словам Марченко, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг.

Он добавил, что низкие ставки по льготным ипотечным кредитам будут зафиксированы на протяжении всего периода кредитования.

"Государство берет на себя риски, в том числе инфляционные. Мы планируем уже в этом году провести докапитализацию компании и провести старт программ", – сказал Марченко.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отмечала, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, но о 10%, обещанных президентом Владимиром Зеленским, пока речь не идет. 

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Топ коментарі
+3
Кризис у застройщиков никто ничего не покупает, вот они и лоббирую дешёвые кредиты.

А за чей счёт они по ставке ниже инфляции, почему те кто не может позволить себе жилья должны это оплачивать.

Пусть они ещё тотальное нулевое декларирование введут с налогом 9% и перечисления выше 5000 грн тщательнее проверяют у людей денег ещё больше появится, ага.
Они даже не понимают, что причина низких покупок, не отсутвие дешёвых кредитов.

Кредит ещё отдать нужно, а люди уже даже тарифы не тянут. У середняків отжимают все.

Хотя у нас эти кредиты берут те, кто потом не отдаёт, скупая недвигу на всю семью и прабаьушек, а деньги в конечном итоге все выведут те же застройщики и производители стройматериалов...
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06.11.2020 15:26
+2
Это еще что.. Вот введут новое опадаткування на недвижку. ЗЕдебилы плясать начнут и оргии устраивать)))

Инфа отсюда
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06.11.2020 18:40
+2
Оу 100%, я читала о налге, я думала когда считала, что ошиблась в расчётах, там такие дикие суммы налогов, что никто за квартиру в хруще или панелке, а уж тем более за дом платить не сможет.

Они вообще по-моему поехали и хотят забрать все и у всех. Даже если эту дичь снизят, всеравно в кризис со всеми тарифами просто невозможно все это платить.
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06.11.2020 18:46
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Кризис у застройщиков никто ничего не покупает, вот они и лоббирую дешёвые кредиты.

А за чей счёт они по ставке ниже инфляции, почему те кто не может позволить себе жилья должны это оплачивать.

Пусть они ещё тотальное нулевое декларирование введут с налогом 9% и перечисления выше 5000 грн тщательнее проверяют у людей денег ещё больше появится, ага.
Они даже не понимают, что причина низких покупок, не отсутвие дешёвых кредитов.

Кредит ещё отдать нужно, а люди уже даже тарифы не тянут. У середняків отжимают все.

Хотя у нас эти кредиты берут те, кто потом не отдаёт, скупая недвигу на всю семью и прабаьушек, а деньги в конечном итоге все выведут те же застройщики и производители стройматериалов...
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06.11.2020 15:26 Відповісти
Это еще что.. Вот введут новое опадаткування на недвижку. ЗЕдебилы плясать начнут и оргии устраивать)))

Инфа отсюда
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06.11.2020 18:40 Відповісти
Оу 100%, я читала о налге, я думала когда считала, что ошиблась в расчётах, там такие дикие суммы налогов, что никто за квартиру в хруще или панелке, а уж тем более за дом платить не сможет.

Они вообще по-моему поехали и хотят забрать все и у всех. Даже если эту дичь снизят, всеравно в кризис со всеми тарифами просто невозможно все это платить.
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06.11.2020 18:46 Відповісти
Не отсутвие ипотеки главная проблема, а в отсутвии рабочих мест где можно заработать хоть на первый взнос и на тарифы.

Всё это не решит проблем.
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06.11.2020 15:29 Відповісти
Ахах в нашей стране тока ипотеку взять что бы без штанов остаться =).
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06.11.2020 16:19 Відповісти
Снизят проценты, поднимутся цены на недвижимость. В банк, учитывая желание этой ОПГ отменить банковскую тайну, не понесешь. Значит будут больше покупать квартиры. Цены пойдут вверх. Кроме того, на какой период даются эти "льготные проценты"? год-два? Ну и не забыть всякие комиссионные и прочие недекларируемые подводные камни. Имеем дело с мошенниками и под маленькими процентами вполне может скрываться большая ж@па. Чья? Клиента. И хорошо, если только ж@пой дело ограничится.
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06.11.2020 20:43 Відповісти
Чем больше будут проверять, тем меньше будет денег на недвигу. Чтобы получить кредит, нужно внести первый взнос ЧЕРЕЗ БАНК, чтобы купить квартиру платить нужно ЧЕРЕЗ БАНК, сумма выше 50000 никак, машину тоже.

У людей денег даже на первый взнос нет, кризис, а с эпидемикй люди раб места теряют и развития, нет. Рабочих мест нет, так что наоборот это будет полный швах для рынка недвижимости, чтобы цены росли у людей должны быть деньги на кредит, а доя того экономика должна работать. Да и на тарифы много денег уходит.
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06.11.2020 23:09 Відповісти
ПС так что если все переводится через банк то хрен кто купит при проверках.
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06.11.2020 23:10 Відповісти
Нет. Теперь ВСЕ камни должны светится.
Это НОРМАЛЬНАЯ ипотека. Еще лучшим будет вариант ипотеки в долларах США или смеси валют. Под 3%.
Молодежь дома НИЧЕГО не держит. Вот и едут семьями, навсегда. Это хорошая идея с ипотекой - много остануться тут, развитие экономики. Только таких ипотек надо за 100 000+ и строить паралельно ГОСУДАРСТВЕННОЕ жилье, типовые проэкты - так легче мониторить этапы стройки.
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08.11.2020 08:43 Відповісти
"площадь жилья не должна превышать 52 кв. м на человека" - на какого человека? Минфин анонсировал льготную ипотеку под 5-7% годовых - Цензор.НЕТ 5302 который берет кредит? или прописанного в квартире? Минфин анонсировал льготную ипотеку под 5-7% годовых - Цензор.НЕТ 5302 интересно как они эту цифирь вывели? Минфин анонсировал льготную ипотеку под 5-7% годовых - Цензор.НЕТ 1473
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07.11.2020 01:49 Відповісти
не играйте с государством в ипотеку...проигрыш обеспечен, ни квартиры не денег.)
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07.11.2020 08:14 Відповісти
Треба буди повним дибілом шоб в Україні брати кредити!

У забудовників повний занепад, почали будувати, а ніхто не купує. Скоро ця мильна бульбашка почне тріскати і буде багато збанкрутілих фірм забудовників. Багато недобудов буде і ті хто купив квартиру в недобудованому будинку втратять всьо...
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07.11.2020 16:23 Відповісти
мантры про "бульбашку" яка "скоро лопне" слышим с 2008 года. При этом в 2014-2018 жилье росло как грибы после дождя, да и сейчам куча новых проектов строится.
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08.11.2020 11:22 Відповісти
Тогда более-менее экономика работала, и не было коронавируса, сейчас ситуация совсем другая.
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08.11.2020 19:24 Відповісти
Инфляция будет больше, это делается сугубо для своих.
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08.11.2020 23:42 Відповісти
 
 