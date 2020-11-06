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Дефицит Пенсионного фонда превысил 17 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

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Дефицит Пенсионного фонда превысил 17 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

По данным Пенсионного фонда, за января-октября 2020 расходы фонда превысили доходы на 17,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

За 10 месяцев 2020 года общие доходы Пенсионного фонда составляют 378 млрд грн. За аналогичный период 2019 года доходы составили 354 млрд (рост в 2020 году в 6,8%). Расходы с начала года составили более 395 млрд грн.

Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы на одном уровне. Расходы за октябрь в 2020 году составили 39,9 млрд грн.

В 2020 году собственные средства Пенсионного фонда составляют 226,7 млрд грн. В 2019 этот показатель составлял 55,5%.Дефицит Пенсионного фонда превысил 17 миллиардов 01
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