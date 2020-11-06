Степанов анонсировал введение карантина выходного дня с 14 ноября (обновлено)

В Украине планируется ввести карантин выходного дня ориентировочно с 14 ноября, в субботу и воскресение будет работать только критическая инфраструктура.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны – не на две недели, не на три недели. Поэтому необходимо ввести такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. Это когда останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры", – заявил Степанов.

По словам министра, это позволит разорвать цепочку передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже на следующих выходных", – подчеркнул глава Минздрава.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, уточнил, что тема "карантина выходного дня" обсуждается на уровне разных рабочих групп, но окончательное решение еще не принято.

"Относительно усиления карантина, так называемого "выходного дня". Эта тема обсуждается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 6 ноября зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.