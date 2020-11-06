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Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП к 2030 году втрое

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Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП к 2030 году втрое

Кабинет министров планирует увеличение долларового валового внутреннего продукта Украины (ВВП) с $136 млрд по итогам 2019 года до $300-460 млрд к 2030 году.

Об этом сообщается в "Векторах экономического развития до 2030 года", пишет Интерфакс-Украина.

Реальный ВВП в Польше по итогам 2019 года достиг $660 млрд, Турции – $1,251 трлн.

Правительство также рассчитывает, что номинальный ВВП на душу населения к 2023 году вырастет с $3,659 тыс. (по итогам 2019 года) до $7,3-$11,2 тыс.

Отмечается, что по итогам минувшего года в Польше этот показатель составлял $15,595 тыс., в Турции – $9,042 тыс.

Согласно документу, Кабмин ожидает, что в 2023 году прямые иностранные инвестиции (ППИ) в Украину увеличатся до $15-23 млрд (с $5,8 млрд за 2019), тогда за прошлый год ППИ в Польшу находились на уровне $14,4 млрд, в Турцию – $9 млрд.

Ожидается также рост экспорта товаров и услуг из Украины до $120-$160 млрд к 2030 году (с $67 млрд в 2019-м).

Для сравнения: в Польше этот показатель по итогам 2020-го составил $324 млрд, в Турции – $236 млрд, свидетельствуют "Векторы экономразвития".

Помимо этого, правительство планирует увеличить публичные финансы (расходы из бюджета и внебюджетных фондов) до $90-$140 млрд в 2030 году с $53 млрд в 2019-м, а также увеличить производительность труда до $18,4-$26 млрд с $8,286 млрд.

Для сравнения: публичные финансы в Польше в прошлом году достигли $176 млрд (в Турции – $249 млрд), производительность труда – $41,675 тыс. ($44,153 тыс.).

В документе также сообщается о планах правительства Украины удерживать циклически скорректированный дефицит бюджета на уровне 2-3%, тогда как по итогам 2019 года это показатель находился на уровне 1,8%, а в бюджет-2020 заложен дефицит 7,5%.

Кроме того, ожидается снижение соотношения государственного долга к ВВП до 30-40% с 50% ВВП по итогам прошлого года (и с заложенных в бюджет-2020 50,3% ВВП), а также обеспечение оптимальной структуры госдолга с точки зрения процентных ставок, сроков и валют погашения.

Кабмин также заложил в "Векторы экономического развития до 2030 года" повышение отношения кредитования банковского сектора к ВВП до 50% с 23% ВВП в 2020 году и рост доли безналичных операций в общем количестве транзакций до 85% с 55%.

Согласно документу, правительство также планирует обеспечить 100%-ную прозрачности структуры собственности для всех субъектов финансового сектора и сократить долю госбанков в активах банковской системы с текущих 54% до 25%.

В "Векторах экономического развития до 2030 года" также содержится пункт о достижении объема капитализации фондового рынка Украины с текущих 3% до 40-50% ВВП.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Це мені нагадує давнє: "Ще це покоління радянських людей буде жити при комунізмі" (Хрущов), "Кожна радянська сім'я через 10 років буде мати нову окрему квартиру" (Брежнєв).
Треба владі не годувати людей казочками про "щастя" через 10 років, а представити суспільству конкретний покроковий по рокам план змін і реформ (можна навіть і на 10 років) і з реперними точками досягнень, з допомогою яких суспільство матиме можливість перевірити на скільки успішно і в динаміці втілюється цей план у життя.
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06.11.2020 14:12 Відповісти
 
 