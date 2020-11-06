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Международный суд начал рассмотрение иска "Укрэнерго" против РФ на 530 миллионов евро

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Международный суд начал рассмотрение иска "Укрэнерго" против РФ на 530 миллионов евро

Арбитражный суд в Париже перешел к очередному этапу по делу НЭК "Укрэнерго" против Российской Федерации по незаконному захвату РФ инфраструктурных объектов компании на территории Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Суд перешел к рассмотрению иска "Укрэнерго", которое требует от РФ выплаты компенсации за экспроприированные инвестиции. Общая сумма исковых требований составляет 527,53 млн евро с учетом процентов (94,61 млн евро по состоянию на 20 октября 2020 года).

"Арбитраж против Российской Федерации был инициирован за нарушения Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года", - сообщает "Укрэнерго".

Арбитражный трибунал по делу был сформирован 27 марта 2020 года. В его состав вошли Лоуренс Коллинз (председательствующий арбитр), Брайн Кинг (арбитр, назначенный "Укрэнерго") и профессор Габриэль Боттини (арбитр, назначенный РФ). Арбитраж осуществляется в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года и проходит в Париже.

Интересы НЭК "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.

На территории временно оккупированной АР Крым до аннексии полуострова работало обособленное подразделение "Крымская электроэнергетическая система" НЭК "Укрэнерго", которое обслуживало свыше 1300 км магистральных линий электропередачи и 17 высоковольтных подстанций. Также В Крыму действовали оздоровительный комплекс "Семидворье", пансионат" Энергетик "и производственное предприятие"Южэнергопром".

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