На базе "Днепропетровскгаза" начат второй этап водородных испытаний
Новини БізнесЦензор Комунальні послуги
На специально построенном полигоне, который полностью воспроизводит реальную систему газоснабжения, специалисты АО "Днепропетровскгаз" начали второй этап исследований влияния смесей природного газа с 50% водородом на действующие элементы газораспределительных систем.
Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".
"Во время первого этапа испытаний мы использовали 99% водород и наблюдали за его влиянием на газораспределительную систему. Сейчас мы уменьшаем содержание водорода и определяем оптимальный состав газоводородных смесей, использование которых возможно с учетом материалов и оборудования газовых сетей Украины. Все эксперименты проводятся с необходимым уровнем безопасности", - отмечает главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.
Благодаря обмену результатами испытаний с коллегами из европейских компаний в рамках ассоциации Marcogaz и EU Hydrogen Strategy, специалисты пришли к выводу, что украинская газораспределительная система имеет особенности, которые не позволяют полностью перенять результаты европейских водородных проектов. Поэтому для анализа полученных данных компания сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Национальной академии наук Украины.
Специалисты АО "Днепропетровскгаз" фиксируют существенное уменьшение выбросов СО2 при сгорании метан-водородных смесей по сравнению с чистым метаном. Кроме того, коэффициент полезного действия на газовой плите и котле повышается.
Вместе со статическими испытаниями сети газоводородными смесями, на полигоне компании начались первые динамические испытания - огневые эксперименты на газовых приборах.
Проект исследования работы газовых систем с водородом состоит из трех этапов. Первые два - это полевые испытания со статическими и динамическими экспериментами на полигонах. Полевые испытания на полигоне АО "Днепропетровскгаз" продлятся до середины 2022 года, и позволят оценить специфику использования водорода и газоводородных смесей в течение двух отопительных периодов.Третим этапом станет анализ данных, полученных на полигонах, в лабораториях научных партнеров водородного проекта.
Будь ласка, зачекайте...
Почём у вас водород?