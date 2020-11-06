НКЦБФР признала две небанковские финансовые группы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 3 ноября признала небанковскую финансовую группу, состоящую из ООО "Арт-Капитал Кастоди", ООО "ИФК "Арт Капитал" и ООО "КУА "Арт-капитал менеджмент" с контроллером Владимиром Бычником.

Комиссия также признала небанковскую фингруппу в составе ООО "КУА" Ренессанс Эссет Менеджмент" и ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ренессанс Инвестментс", контроллером которой является Михаил Овдиенко, сообщает Интерфакс-Украина.

НКЦБФР решением от 5 ноября 2019 года обязала небанковские финансовые группы с марта текущего года зарегистрироваться в комиссии в течение шести месяцев, назначить ответственных лиц, раскрыть информацию о себе на собственном веб-ресурсе и в общедоступной базе данных НКЦБФР.

Согласно данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "Арт-Капитал Кастоди", ООО "ИФК "Арт Капитал" и ООО "КУА "Арт-капитал менеджмент" является Бычник. Уставный капитал компаний - 25 млн грн, 30 млн грн и 16 млн грн соответственно.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "КУА" Ренессанс Эссет Менеджмент" и ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ренессанс Инвестментс" является Овдиенко, уставный капитал компаний составляет 8 млн грн и 301,7 млн грн соответственно.