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Рада ввела штрафы за посещение общественных мест без масок

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Рада ввела штрафы за посещение общественных мест без масок

Верховная Рада приняла законопроект № 3891, который вводит штрафы за не ношение респираторных или защитных масок в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Закон направлен на предотвращение распространения болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины.

Законом статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнено частью второй. Законом предусмотрено административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Закон предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан за соответствующие нарушения.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро 6 ноября зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

По состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.

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вот твари, похранить бы их всех в этих масках, не дают ни жить ни работать, только бюджет пилят и отмазываются от своих провалов войной и карантином из орви сделали эпидемию чумы, придурки недоразвитые
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06.11.2020 12:56 Відповісти
Какое ОРВИ, эта штука намного страшнее, говорил я с тем кто переболел уже, при ОРВИ человек не задыхается от нехватки кислорода.
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06.11.2020 14:31 Відповісти
звичайний грип, а задихаються ті, в кого густа кров; цей вірус б'є по крові - згущує.
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06.11.2020 17:34 Відповісти
Правильно сделали.
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06.11.2020 14:20 Відповісти
Когда они тебя будут в жопу шпилить, ты тоже скажешь "правильно сделали"? Если они требуют носить маски, то обязаны ими обеспечить. Бесплатно! Кстати, так и написано в другом законе. Но его правительство не соблюдает, т.к. им можно нарушать, а простым людям - нет!
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06.11.2020 14:49 Відповісти
170 грн, маловато будет.
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06.11.2020 14:27 Відповісти
А маски они выдали, чтобы что-то требовать???
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06.11.2020 14:44 Відповісти
выдали, по документам всё в порядке, - в каждом общественном месте стоит специально обученный человек и каждому посетителю этого места выдают маску под роспись. Но нужно заносить данные паспорта
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06.11.2020 16:15 Відповісти
Зовсім бюджет спорожнів. Я оце і бачу, що у мене в дворі на Печерську вже 4-й місяць яму засипати не можуть - на розкопати аби до труб дотягтися ще гроші якісь були. А тепер чекають, коли наш двір штрахвами накриють і потім за наші гроші яму будуть засипати...
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06.11.2020 17:32 Відповісти
 
 