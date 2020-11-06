Невыполнение бюджета составляет 1,6 миллиарда, – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что невыполнение планового показателя по доходам государственного бюджета по состоянию на сегодняшний день составляет 1,6 млрд грн.

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде.

"В октябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 65 млрд грн. Превышение выполнения – почти 15%, а это – дополнительные 8 млрд грн. За десять месяцев мы имеем невыполнение бюджета на уровне 1,6 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что весной Кабмин запустил системную работу в налоговой и таможне, когда невыполнение бюджета составляло 44 млрд грн.

"Фактически, мы сократили разрыв бюджета на 42 млрд грн. Страшилки о том, что бюджет не выполняется, полностью опровергаются этими цифрами", - уверен Шмыгаль.