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Украина не использует $50 миллиардов потенциала водных и лесных ресурсов, – Шмыгаль

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Украина не использует $50 миллиардов потенциала водных и лесных ресурсов, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в $12 млрд, лесных ресурсов – в $40 млрд.

"Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, $40 млрд за 10 лет", - сказал Шмыгаль в ходе презентации Аудита украинской экономики.

По словам Шмыгаля, водные ресурсы - это $12 млрд недоиспользованного потенциала.

"Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, этот потенциал мы используем только наполовину. Потенциал аквакультуры, развитие рыбного хозяйства мы используем лишь на четверть, орошение земель развито менее чем на 20% от того, как должно быть", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что только эффективная система на юге Украины даст увеличит урожаи в 2,5-3 раза.

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Сорок миллиардов за 10 лет - так это сколько будет за 100 лет?
Красота!
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06.11.2020 11:01 Відповісти
 
 