Украина потеряла $1 триллион нереализованного потенциала, – Шмыгаль
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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион из-за отсутствия реформ и коррупции.
"1 триллион долларов ВВП за 10 лет – это не реализованный потенциал нашей страны", - сказал Шмыгаль, представляя Аудит украинской экономики.
Причинами этому Шмыгаль назвал коррупцию, отсутствие реформ и неэффективное управление.
"1 триллион потеряли все граждане нашей страны из-за постоянной смены векторов, незаконченные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, неиспользованный потенциал земельной реформы стоил Украине $85 миллиардов. "29 лет свободное использование земли было ограничено, а значит ее ценность была занижена в разы", - сказал Шмыгаль.
Также Шмыгаль добавил, что за это время государство потеряло 5 млн га земли. Шмыгаль считает, что за 10 лет от развития рынка земли экономика Украины получит до $85 миллиардов.
Будь ласка, зачекайте...
Или вывели эту практику на новый уровень, ушлепки?!
За такой план в Китае бы расстреляли, где развитие производства, технологий??? Где?
И при этом это маленькое зелёное чмо с ушами леприкона говорит, что их план это Новая Конституция!!!
У меня просто нет цензурних слов.
Он говорил, что покинет власть за нарушение закона, давление на КС это уже нарушение, ни в одной демократической стране ни один премьер и президент ни Меркель ни Макрон, ни Трамп не имеют права втручатись в деятельность суда их бы посадили на второй день!!! А это маленькое чмо вощмонило себя наполеоном и что мы все должны разделять его план по сдаче интересов страны и её продаже!