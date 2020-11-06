БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1044 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
1941 11
ВВП (513) економіка (53) реформи (147) тіньова економіка (27) Денис Шмигаль (581)

Украина потеряла $1 триллион нереализованного потенциала, – Шмыгаль

Новини БізнесЦензор Фінанси

Украина потеряла $1 триллион нереализованного потенциала, – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион из-за отсутствия реформ и коррупции.

"1 триллион долларов ВВП за 10 лет – это не реализованный потенциал нашей страны", - сказал Шмыгаль, представляя Аудит украинской экономики.

Причинами этому Шмыгаль назвал коррупцию, отсутствие реформ и неэффективное управление.

"1 триллион потеряли все граждане нашей страны из-за постоянной смены векторов, незаконченные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, неиспользованный потенциал земельной реформы стоил Украине $85 миллиардов. "29 лет свободное использование земли было ограничено, а значит ее ценность была занижена в разы", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль добавил, что за это время государство потеряло 5 млн га земли. Шмыгаль считает, что за 10 лет от развития рынка земли экономика Украины получит до $85 миллиардов.

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+5
ты это коломойскому расскажи. или ахметову. Их это позабавит.
показати весь коментар
06.11.2020 11:14
+4
А вы, канешна, прекратили порочную практику раздачи подарков олигархам!
Или вывели эту практику на новый уровень, ушлепки?!
показати весь коментар
06.11.2020 12:29
+2
от 40 лярдов васюковских инвестиций оно перешло к штуке лярдов потенциалов. клуб 95 коней и макаронных изделий.суки, прекратите воровать - не будет потребностей слагать саги и кабминовские легенды.
показати весь коментар
06.11.2020 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ты это коломойскому расскажи. или ахметову. Их это позабавит.
показати весь коментар
06.11.2020 11:14 Відповісти
А вы, канешна, прекратили порочную практику раздачи подарков олигархам!
Или вывели эту практику на новый уровень, ушлепки?!
показати весь коментар
06.11.2020 12:29 Відповісти
Интересные вы люди. Если теряет так сразу Украина а если находит так Ахметов, Фирташ и другие олигархи. У нас все принадлежит нескольким мафиозным кланам. Поетому не рассказывайте сказки. Не Украина потеряла а олигофрены недополкчили прибылей. И как то насрать на них.
показати весь коментар
06.11.2020 13:29 Відповісти
План распродать ВСЕ, ресурсы землю, людей как рабов!!!

За такой план в Китае бы расстреляли, где развитие производства, технологий??? Где?

И при этом это маленькое зелёное чмо с ушами леприкона говорит, что их план это Новая Конституция!!!
У меня просто нет цензурних слов.

Он говорил, что покинет власть за нарушение закона, давление на КС это уже нарушение, ни в одной демократической стране ни один премьер и президент ни Меркель ни Макрон, ни Трамп не имеют права втручатись в деятельность суда их бы посадили на второй день!!! А это маленькое чмо вощмонило себя наполеоном и что мы все должны разделять его план по сдаче интересов страны и её продаже!
показати весь коментар
06.11.2020 13:37 Відповісти
Шмыга, лучше расскажи для чего вы третий день подряд выкинули на рынок пол миллиарда долларов из золотовалютных запасов? Чтобы временно сбить курс а барыги смогли скинуть вагоны обесцененных гривен и скупить валюту подешевле перед тем как курс подскочит до 30? И самое интересное что ето делается с завидной регулярностью раз в месяц. Кому еще выгодны такие резкие колебания курса как не спекулянтам и барыгам особо приближенным к власти и банкам?
показати весь коментар
06.11.2020 13:39 Відповісти
от 40 лярдов васюковских инвестиций оно перешло к штуке лярдов потенциалов. клуб 95 коней и макаронных изделий.суки, прекратите воровать - не будет потребностей слагать саги и кабминовские легенды.
показати весь коментар
06.11.2020 13:53 Відповісти
Угу. А ще вивезла з 300 - 400 мільярдів "реалізованого"...
показати весь коментар
06.11.2020 14:59 Відповісти
Ка бы бабушка была дедушкой то...
показати весь коментар
06.11.2020 15:45 Відповісти
аудит 60 млрд полученных в "фонд борьбы с коронавирусом" будут проводить?
показати весь коментар
06.11.2020 16:52 Відповісти
 
 