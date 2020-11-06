Золото дешевеет после роста цены на 2,7%

Стоимость золота в пятницу утром коррекционно снижается после активного роста в ходе торгов четверга, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22%, или на 4,25 доллара, до 1942,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал в то же время на 0,79%, до 25,39 доллара за унцию, сообщает Прайм.

В пятницу инвесторы в золото предпочитают фиксировать прибыль после активных покупок накануне. По итогам торгов четверга стоимость слитков увеличилась на 2,67%.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, также отметили влияние на золото небольшого укрепления доллара. Рост курса американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, — в этом случае металл становится дороже для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 92,62 пункта.

"Небольшое ралли доллара в Азии привело к фиксации прибыли по золоту, но фундаментальные показатели, похоже, быстро возвращаются на круги своя для дальнейшего укрепления золота", — отметил агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли