В Украине за сутки обнаружили более 9,7 тысяч заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 6 ноября зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом Степанов написал в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468). Также за последние сутки госпитализировано - 1517 человек, летальных случаев – 201, выздоровело – 10 762 человека", - написал Степанов.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек; выздоровели 195 544 человека; умерли от коронавируса - 8 125 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, за прошедшие сутки по состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.