Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу составляет $39,85 за баррель, что на $1,08 (2,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, сообщает Интерфакс.

По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,3 (0,7%), до $40,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг составляет $37,68 за баррель, что на $1,11 (2,86%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,9%) - до $38,79 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI - более чем на 8%, на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

"Нефтяной рынок показал существенный подъем на этой неделе, но теперь, кажется, рост выдохся, и трейдеры предпочли фиксировать прибыли", - отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлэм.