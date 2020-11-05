Еврокомиссия предоставит гранты на 128 миллионов евро для проектов по борьбе с коронавирусом

Европейская комиссия объявила, что в рамках научной программы Horizon 2020 профинансирует на сумму 128 млн евро 23 исследовательских проекта, посвященных борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Об этом заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Глобальная пандемия требует глобальных усилий. Сегодня мы подписали гранты на 128 млн евро для исследований, чтобы поддержать (научные) группы из 39 стран в их работе по лучшему изучению и лечению коронавируса. Я рада видеть исследователей из разных стран, сотрудничающих в рамках (инициативы ЕС) CoronavirusGlobalResponse", - сообщила фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь член ЕК по инновациям и исследованиям Мария Габриэль отметила: "Эти исследования необходимы для лучшего решения различных аспектов данной и будущих пандемий, что позволяет нам повысить нашу способность быстрее реагировать для предотвращения заражения, улучшать диагностику и лечение и принимать более эффективные меры по смягчению последствий, учитывающие поведенческие, социальные и экономические аспекты, включая гендерные вопросы".

Как сообщается в коммюнике ЕК, финансирование этих проектов "позволит провести дополнительные исследования по укреплению и адаптации промышленного потенциала для производства и развертывания медицинского оборудования, такого как аппараты ИВЛ; предотвращать и лечить заражения коронавирусом; разрабатывать медицинские технологии и цифровые инструменты, такие как портативные диагностические системы; лучше понимать социальные последствия пандемии, например, для уязвимых и маргинализированных групп".

В проектах участвуют 344 исследовательские группы из 39 стран, в том числе 32 участника из 15 стран за пределами ЕС.

Финансирование через программу ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 является частью обязательства Еврокомиссии в размере 1,4 млрд евро в рамках инициативы глобального реагирования на коронавирус (CoronavirusGlobalResponse), выдвинутой фон дер Ляйен в мае 2020 года.