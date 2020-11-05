Украина завершила закачку газа в хранилища, – "Укртрансгаз"

Оператор газохранилищ Украины – АО "Укртрансгаз" – завершил сезон закачки, накопив в украинских ПХГ рекордный запас газа за последние 10 лет в объеме 28,3 млрд кубометров.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ.

"В связи с тем, что октябрь в Украине был относительно теплым, темп отбора газа из ПХГ был невысоким. За последнюю декаду октября из газохранилищ отобрано 0,2 млрд куб. м газа", – отмечается в сообщении.

Таким образом по состоянию на 1 ноября запас природного газа в хранилищах составляет 28,1 млрд куб. м газа, что на 30% превышает показатели прошлого года.

По данным "Укртрансгаза", отечественные компании на конец сезона закачки накопили в хранилищах 18,3 млрд кубометров газа, тогда как за последние пять лет украинские компании отбирали из ПХГ от 7,6 до 12,5 млрд кубометров в год.

В целом за 10 месяцев текущего года в ПХГ Украины было закачано 16,8 млрд куб. м газа, что на 5% меньше чем в 2019 году.

Из них украинские компании закачали 8,3 млрд кубометров, что на 53% меньше, по сравнению с прошлым годом. В свою очередь нерезиденты закачали в ПХГ 8,5 млрд куб. м газа, что в 4,2 раза превышает прошлогодние показатели.

При этом в целом по состоянию на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 10 млрд куб. м газа, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в режиме "short haul" хранится 5,8 млрд куб. м.

В то же время украинские компании хранят в режиме "Таможенный склад" 1,2 млрд кубометров, что в 3,7 раза меньше, чем в 2019 году. Из них объем газа, переданного в ПХГ в режиме "short haul", составляет 0,3 млрд куб. м.

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Как сообщалось, отбор газа из подземных хранилищ Украины впервые за сезон превысил закачку 20 октября. Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", если закачка природного газа в хранилища 20 октября составила 0,64 млн кубометров, то отбор – 3,58 млн кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).