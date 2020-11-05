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Государственная зерновая корпорация получила 3,5 миллиарда убытка за полгода

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Государственная зерновая корпорация получила 3,5 миллиарда убытка за полгода

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" по итогам января-июня 2020 года нарастило чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,45 млрд грн.

Согласно отчетности компании, госпредприятие в первом полугодии снизило доход от реализации продукции в 2,2 раза - до 4,17 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

За январь-июнь 2020 года ГПЗКУ получила 19,24 млн грн валового убытка против 439,68 млн грн валовой прибыли за аналогичный период прошлого года и 212,93 млн грн операционного убытка против 59,72 млн грн операционной прибыли в первом полугодии 2019 года.

Как сообщалось, ГПЗКУ по итогам 2019 года увеличила чистый убыток на 30% по сравнению с 2018 годом - до 1,92 млрд грн. Госпредприятие в 2019 году увеличило доход от реализации продукции на 33,3% - до 14,1 млрд грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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