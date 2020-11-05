Минфин не видит оснований для существенной девальвации гривни до конца года

Оснований для существенной девальвации гривни до конца года нет, по крайней мере, пока продолжается сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для портала "Минфин", передает пресс-служба министерства.

"У меня нет страхов по колебаниям обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуем глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", – сказал Марченко.

В то же время министр подчеркнул, что не рассматривает сценарий отказа от сотрудничества с МВФ.

"Я такой сценарий даже не рассматриваю. Под средства МВФ подвязаны другие ресурсы. Это и финансовая помощь ЕС и Всемирного банка, и наши евробонды, и другие кредитные ресурсы. У нас внутренний рынок очень ограничен. Как действовать? Мы, конечно, разрабатываем альтернативные сценарии финансирования, но возможности Украины ограничены и условия таких сценариев гораздо менее привлекательны для Украины", – добавил Марченко.