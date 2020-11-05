БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
631 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
365 0
гривня (1184) девальвація (75) Мінфін (2672) Марченко Сергій (213)

Минфин не видит оснований для существенной девальвации гривни до конца года

Новини БізнесЦензор Фінанси

Минфин не видит оснований для существенной девальвации гривни до конца года

Оснований для существенной девальвации гривни до конца года нет, по крайней мере, пока продолжается сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для портала "Минфин", передает пресс-служба министерства.

"У меня нет страхов по колебаниям обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуем глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", – сказал Марченко.

В то же время министр подчеркнул, что не рассматривает сценарий отказа от сотрудничества с МВФ.

"Я такой сценарий даже не рассматриваю. Под средства МВФ подвязаны другие ресурсы. Это и финансовая помощь ЕС и Всемирного банка, и наши евробонды, и другие кредитные ресурсы. У нас внутренний рынок очень ограничен. Как действовать? Мы, конечно, разрабатываем альтернативные сценарии финансирования, но возможности Украины ограничены и условия таких сценариев гораздо менее привлекательны для Украины", – добавил Марченко.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 