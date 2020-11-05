Евросоюз разрешил третьим странам участвовать в его оборонных проектах
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Третьи страны, в том числе и Украина, смогут участвовать в оборонных проектах Евросоюза PESCO. Страны должны выполнять ряд условий, которые утвердил Совет ЕС. Ранее Украина уже выражала желание приобщиться к PESCO.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Совет Евросоюза утвердил условия, по которым государства, которые не входят в объединение, смогут участвовать в совместных оборонных проектах PESCO. Это решение представители правительств стран ЕС приняли 5 ноября, передает Deutsche Welle.
Участие третьих стран допускается в "исключительных" случаях, то есть тогда, когда оно принесет дополнительную пользу самому проекту, отмечается в сообщении. В дополнение к этому такое государство должно отвечать ряду требований.
"Например, страна, которая подается на участие в проектах, должна разделять ценности, на которых основан ЕС, не должна нарушать вопросы безопасности и оборонные интересы ЕС и его государств-членов, а также имеет соглашение об обмене секретной информацией с ЕС", - уточнили в пресс-службе.
Окончательное решение, привлекать ли третье государство к проекту PESCO, будет принимать Совет ЕС.
Украина намерена участвовать в оборонительных проектах ЕС
Официальный Киев ранее выражал желание присоединиться к проектов PESCO.
"Мы уже проводим переговоры с партнерами об условиях и критериях присоединения Украины к оборонным проектам в рамках программы PESCO", - заявил 30 октября представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.
Евросоюз запустил программу "постоянного структурного сотрудничества", или же PESCO (Permanent Structured Cooperation), в 2017 году. Ее идея заключается в тесном сотрудничестве между странами ЕС в оборонной сфере, в частности, путем осуществления совместных проектов. Это должно существенно удешевить военную технику, которую разрабатывают и производят в Европе. Сейчас таких проектов 47: например, создание общей платформы для боевых бронированных машин, например БМП или БТР. В PESCO принимают участие 25 из 27 государств ЕС. Не включились только Дания и Мальта.
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