У МВФ есть претензии к руководству Нацбанка, – министр финансов (обновлено)

У Международного валютного фонда (МВФ) есть вопросы в отношении конфигурации правления Национального банка Украины (НБУ), которые могут препятствовать выделению очередного транша для Украины.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для портала "Минфин", передает пресс-служба министерства.

"Конечно, такие вопросы остаются. Но решения не связаны со сферой деятельности Минфина и правительства. Речь идет об антикоррупционной сфере, реформе судебной ветви власти. Есть вопрос по Нацбанку, по конфигурации правления. Но, думаю, это вопрос чисто технический и НБУ его быстро решит", – сказал Марченко, отвечая на вопрос о возможных препятствиях для получения транша от МВФ.

На уточняющий вопрос, идет ли речь в контексте Нацбанка о конфликте между новым главой правления Кириллом Шевченко и его заместителями Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, министр ответил: "Этот вопрос в сфере компетенции НБУ. Правительство никоим образом не вмешивается".

В свою очередь постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью изданию "НВ" заявил, что в основе поддерживаемых фондом программ помощи для Украины в том числе находится обеспечения сдержек и противовесов в процессе принятия решений Национальным банком, передает Finbalance.

"Преобразование Нацбанка с 2014 года, в результате которого была создана организация на функциональной основе и принятие решений на основе комитетов, нельзя назвать иначе как потрясающей. Сохранение модели центрального банка, введенной в действие в 2014-2019 годах, в частности механизмов управления, и его политики сделало основной вклад в поддержание макроэкономической стабильности и является главным обязательством в рамках поддерживаемой фондом программы", – сказал Люнгман.

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Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Затем правление Национального банка приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой, передав большую часть ее полномочий непостредственно главе НБУ Кириллу Шевченко.

В свою очередь Рожкова заявила, что такое решение не соответствует мировым практикам, разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия беспристрастных решений.

Напомним, Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.