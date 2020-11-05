Зеленский отдал Академию государственного правления в подчинение КНУ имени Шевченко
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Президент Владимир Зеленский передал Национальную академию государственного управления при президенте (НАГУ), включая Днепропетровский, Львовский, Одесский, Харьковский региональные институты государственного управления, от Государственного управления делами Министерству образования и науки.
Соответствующий указ №487/2020 от 5 ноября обнародован на сайте главы государства.
"Глава государства принял такое решение с учетом обоснованных предложений Кабинета министров и Государственного управления делами, а также по результатам рассмотрения обращения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", – отмечается в комментарии пресс-службы президента.
При этом Зеленский подчеркнул необходимость сохранения научно-педагогического и образовательного потенциала учебного заведения, его материально-технической базы, а также обеспечение дальнейшего осуществления образовательной и научной деятельности.
"Президент убежден, что в ближайшее время научно-педагогические работники и слушатели НАГУ займут достойное место в почетной семье Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что позволит углубить международный контекст образовательно-научной деятельности, а профессиональное развитие представителей высшего корпуса государственной службы будет осуществляться с учетом лучших отечественных и международных практик", – сказано в сообщении.
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