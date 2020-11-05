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Рада утвердила соглашение о перевозках с Черногорией спустя 7 лет после подписания

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Рада утвердила соглашение о перевозках с Черногорией спустя 7 лет после подписания

Верховная Рада ратифицировала межправительственное Соглашение с Черногорией о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0059 в целом проголосовало 286 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, соглашение с Черногорией о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, которое ратифицировано, было подписано еще 13 июня 2013 года.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий Черногория оставалась одной из последних европейских стран, с которой не были урегулированы правила международных автомобильных перевозок.

"Настоящее Соглашение крайне необходимо для создания надлежащей договорно-правовой базы сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок между нашими странами. Его ратификация будет способствовать развитию украинского-черногорских отношений в области транспорта, в частности их дальнейшей либерализации, а также улучшению двусторонних отношений между государствами", – цитирует Криклия пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Автор: Михайло Орлюк
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