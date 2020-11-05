Рада приняла закон о выходе Украины из антимонопольного договора СНГ

Верховная Рада приняла закон "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики" в рамках СНГ.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0053 в целом проголосовало 264 народных депутатов.

Закон предусматривает выход Украины из Договора о проведении согласованной антимонопольной политике от 25 января 2000 года, ратифицированного Верховной Радой с оговорками 16 января 2003 года.

Согласно пояснительной записке к документу, представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, а положения Договора в отношениях с Российской Федерацией не применяются с 2014 года. Также не применяются и другие положения Договора.

После прекращения действия Договора сотрудничество с органами защиты конкуренции отдельных государств - участников Содружества Независимых Государств будет осуществляться на основании соответствующих международных правительственных и ведомственных договоров.

При этом в настоящее время в Украине отсутствуют действующие соглашения (договоры, меморандумы) в области конкурентной политики с Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан. При этом, потребность в заключении договоров о сотрудничестве в сфере конкуренции с Кыргызстаном и Таджикистаном в настоящее время отсутствует.

При этом в отношении такого существующего договора с РФ в пояснительной записке отмечается, что планируется работа по его прекращению.

Как сообщалось, 7 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Напомним, Украина постепенно выходит из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.