Минцифры начнет показывать данные о приватизации госимущества на сайте Дія.Бізнес

Министерство цифровой трансформации начинает сотрудничество с Фондом государственного имущества Украины.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан и замглавы Фонда государственного имущества Юлия Белова.

Ожидается, что сотрудничество с Фондом будет способствовать осведомленности и доступу к информации предпринимателей и бизнес-начинающих о вакантных предложениях для аренды или приватизации государственного имущества.

Так, на сайте "Дия.Бизнес" предприниматели смогут узнать, на каких условиях можно взять в аренду или приватизировать государственную недвижимость для начала или развития собственного бизнеса.

Ионан подчеркнула, что в рамках национального проекта по развитию предпринимательства "Дия.Бизнес" сотрудничество с Фондом госимущества открывает дополнительные возможности для предпринимателей.

"Очень часто у тех, кто решил открыть собственное дело, не хватает финансовых ресурсов на недвижимость, необходимую для ведения бизнеса. Простой и удобный доступ к информации о покупке или аренде государственного имущества фактически упростит открытие бизнеса", - заявила Ионан.

Также сотрудничество предусматривает создание учебных онлайн-курсов и образовательных программ по участию представителей бизнеса в электронных аукционах по продаже объектов приватизации и передаче в аренду государственного имущества.

Белова в свою очередь отметила, что необходимо проводить разъяснительную работу среди предпринимателей по вопросам аренды и приватизации государственного имущества.

"Благодаря сотрудничеству с Минцифрой мы сможем эффективно распространить информацию о прозрачной приватизации и аренде госимущества именно среди сообщества предпринимателей", - заявила Белова.