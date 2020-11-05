Банк главы "Турбоатома" сократил чистую прибыль в 1,5 раза

Чистая прибыль "Мегабанка" по итогам января-сентября 2020 года составила 14,51 млн грн, что в 1,47 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (21,3 млн грн).

Согласно данным отчетности банка, за третий квартал его чистый убыток составил 5,65 млн грн, в то время как за аналогичный период в прошлом году чистая прибыль составила 3,11 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Чистые процентные доходы "Мегабанка" за девять месяцев снизились в 1,6 раза – до 59,26 млн грн.

Активы банка по итогам января-сентября 2020 года выросли на 2,7% – до 9,45 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 15 млн грн, до 6,54 млрд грн.

Обязательства банка с начала года сократились на 2,8% – до 8,69 млрд грн, в то время как средства клиентов сократились на 1,8%, до 6,83 млрд грн.

Собственный капитал банка за девять месяцев вырос на 1,9% – до 762,64 млн грн, уставный капитал – на 13,5%, до 703,7 млн грн.

"Мегабанк" (ранее – банк "Добродий") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" Виктор Субботин (прямое и опосредованное участие 60,89% уставного капитала), Европейский банк реконструкции и развития – 15%; KfW – 15%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру активов "Мегабанк" занимал 22 место (10,34 млрд грн) среди 75 действующих украинских банков.