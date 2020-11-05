Минюст выставит на продажу первые тюрьмы до конца года

Министерство юстиции планирует до конца года выставить на продажу первые три тюрьмы: в Киевской области, в центре Львова и в Одессе.

Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила в эфире телеканала "Дом", передает Укринформ.

По словам замминистра, стартовая цена тюрьмы под Киевом превышает 200 млн грн.

"Мы рассчитываем на то, что будут реальные торги, что инвесторы заинтересуются такой инфраструктурой для будущих проектов, поэтому цена еще возрастет во время аукциона", – сказала Высоцкая.

Чиновница пояснила, что проект по продаже тюрем связан с необходимостью оптимизировать расходы на их содержание.

"Мы считаем затраты государства, поэтому если, например, Черниговская колония наполнена на 18%, то содержать всю колонию из-за того, что там есть швейное производство – нецелесообразно", – сказала Высоцкая, отметив, что государству будет выгоднее ее закрыть и перевести женщин в другую колонию.

Как сообщалось, по данным Минюста, в Украине насчитывается 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года, поэтому их планируют выставить на продажу.

Первым на торги планируется выставить Ирпенский исправительный центр №132, который расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева.



