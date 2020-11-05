Рада уточнила механизм выплаты компенсаций за задержку зарплат и пенсий
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта 3817 в первом чтении проголосовали 247 народных депутатов.
Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты, с конкретизацией некоторых из них, в частности, это:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
Законопроектом также предлагается уточнить, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсии как вид дохода, потеря части которого компенсируется, а также актуализировать перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования, средства которых используются для выплаты компенсации.
Как сообщалось, Кабмин утвердил этот законопроект еще в январе 2020 года.
В Министерстве социальной политики тогда отмечали, что речь не идет о новой норме, а об уточнении существующей с 2000 года, которая предусматривает учет уровня инфляции при задержке выплат.
В частности, утвержденным законопроектом предложено установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация, с целью сделать невозможным совершение коррупционных правонарушений.
"Так, в части второй статьи 2 закона предусмотрен неисчерпывающий перечень доходов, подлежащих компенсации, – существует позиция "и другие". Именно нечеткость установленной в законе административной процедуры принятия управленческих решений содержит коррупционные риски", – указали в министерстве.
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