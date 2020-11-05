Рада уточнила механизм выплаты компенсаций за задержку зарплат и пенсий

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта 3817 в первом чтении проголосовали 247 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты, с конкретизацией некоторых из них, в частности, это:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Законопроектом также предлагается уточнить, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсии как вид дохода, потеря части которого компенсируется, а также актуализировать перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования, средства которых используются для выплаты компенсации.

Как сообщалось, Кабмин утвердил этот законопроект еще в январе 2020 года.

В Министерстве социальной политики тогда отмечали, что речь не идет о новой норме, а об уточнении существующей с 2000 года, которая предусматривает учет уровня инфляции при задержке выплат.

В частности, утвержденным законопроектом предложено установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация, с целью сделать невозможным совершение коррупционных правонарушений.

"Так, в части второй статьи 2 закона предусмотрен неисчерпывающий перечень доходов, подлежащих компенсации, – существует позиция "и другие". Именно нечеткость установленной в законе административной процедуры принятия управленческих решений содержит коррупционные риски", – указали в министерстве.