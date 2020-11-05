"ТАСкомбанк" Тигипко сократил чистую прибыль в 1,5 раза

Чистая прибыль "ТАСкомбанка" (Киев) по итогам января-сентября 2020 года составила 224,33 млн грн, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (327,46 млн грн).

Согласно отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2020 года составила 82,64 млн грн, что в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (204,19 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 235,45 млн грн, что в 1,4 раза меньше, чем в первом полугодии 2019 года (338,41 млн грн). Чистый процентный доход вырос на 6,2% – до 998,76 млн грн.

Активы банка выросли на 15,6% – до 22,23 млрд грн, а кредиты клиентам – на 18,7%, до 14,7 млрд грн.

Обязательства выросли на 16,4% – до 19,94 млрд грн, депозиты клиентов – на 12%, до 16,44 млрд грн.

Собственный капитал банка увеличился на 9,4% – до 2,83 млрд грн, а размер его уставного капитала в 1,4 раза – 1,65 млрд грн.

По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным НБУ на 1 сентября 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 18 место (22,58 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.