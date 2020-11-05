Рада одобрила выплату помощи по частичной безработице во время любых эпидемий

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в статью 47-1 закона "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3010а в первом чтении проголосовали 292 народных депутата.

Законопроектом предложено внести изменения в ст. 471 закона "О занятости населения", согласно которым ее действие распространяется на оказание помощи по частичной безработице во всех случаях введения Кабинетом министров карантина для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Согласно действующей редакции этой статьи указанный вопрос регулируется только на случай карантин, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

При этом, Кабинету министров предоставляется право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Как сообщалось, 28 октября Кабмин дополнительно выделил Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы 1,2 млрд грн для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице и 80 млн грн – для выплат пособия по частичной безработице на период карантина.