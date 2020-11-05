К концу ноября количество заражений коронавирусом может достичь 15 тысяч в день, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.

"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тыс. людей в день", - цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.

Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал БизнесЦензор, за прошедшие сутки по состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.