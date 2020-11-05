БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
845 відвідувачів онлайн
Новини ВладаКорупція
1 095 1
ВР (2524) законопроєкт (1544) корупція (397) парламент (1799)

Рада одобрила создание портала для разоблачения коррупции

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

Рада одобрила создание портала для разоблачения коррупции

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3450 в первом чтении проголосовали 254 народных депутата.

Как пояснила перед голосованием заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, законопроект предусматривает создание Единого портала сообщений для обличителей коррупции и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс , Кодекс административного судопроизводства и закон "О предотвращении коррупции".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции в октябре 2019 года.

Среди прочего, законом установлены гарантии анонимности для обличителей коррупции, усилена ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

Закон предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции. Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления.

Закон предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления на сумму от 10 млн грн, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. При этом оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленые опять разводят лохотрон.
показати весь коментар
05.11.2020 15:50 Відповісти
 
 