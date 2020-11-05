Рада одобрила создание портала для разоблачения коррупции

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3450 в первом чтении проголосовали 254 народных депутата.

Как пояснила перед голосованием заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, законопроект предусматривает создание Единого портала сообщений для обличителей коррупции и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс , Кодекс административного судопроизводства и закон "О предотвращении коррупции".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции в октябре 2019 года.

Среди прочего, законом установлены гарантии анонимности для обличителей коррупции, усилена ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

Закон предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции. Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления.

Закон предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления на сумму от 10 млн грн, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. При этом оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.