"ArcelorMittal Кривой Рог" за 9 месяцев сократил производство проката, стали и чугуна
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Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" за 9 месяцев 2020 года снизило выпуск проката с 3,6 млн тонн до 3,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (снижение в11,1%).
Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог".
Также за указанный период предприятие снизило выплавку чугуна до 3,6 млн тонн с 4,1 млн тонн. Выплавка стали снижена до 3,5 млн тонн с 4,1 млн тонн.
Предприятие отмечает, что в третьем квартале 2020 года производство стали составило 1,06 млн тонн, что на 94 тыс. тонн меньше, чем во втором квартале, в связи с ремонтом доменной печи №9.
Также "АрселорМиттал Кривой Рог" удалось достичь показателя отгрузки железорудного концентрата потребителям на уровне 1,065 млн тонн.
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